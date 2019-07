Le linee per Verona e Chioggia restano una "croce" per gli utenti

di Andrea Gardina

ROVIGO - L’estate calda del trasposto pubblico potrebbe toccare il suo apice mercoledì, con l’annunciato sciopero che certamente andrà a creare non pochi disagi. Le problematiche, tuttavia, sulle tre tratte gestite direttamente dalla Regione con la società Sistemi territoriali continuano e a raccontarle è direttamente uno degli utenti che da anni prende il treno sulla linea Chioggia-Rovigo come collegamento prima per l’università e ora per il lavoro, che ha visto aumentare di diversi euro il costo dell’abbonamento, che oggi costa 66,50 al mese, mentre il singolo biglietto per la tratta che tocca Chioggia, Sant’Anna, Cavanella, Rosolina, Loreo, Adria, Baricetta, Lama e Ceregnano, fino all’arrivo a Rovigo, è ora venduto a 5,80 euro.