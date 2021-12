TRECENTA (ROVIGO) - La sorella aspettava Vittorio Tramarin per pranzo, ma lui non arrivava e non rispondeva nemmeno alle chiamate al telefono. Con il passare dei minuti la preoccupazione ha iniziato a crescere. Ancora più quando, suonando il campanello della sua abitazione, in via Capovilla, non sono arrivate risposte se non l'abbaiare furioso del cane dell'uomo. Purtroppo, infatti, il dramma si era già compiuto: quando, dopo l'allarme della sorella, verso le 12.30 di domenica i vigili del fuoco hanno forzato la porta e sono entrati nel suo appartamento insieme ai carabinieri e agli operatori del Suem, Vittorio Tramarin era già senza vita e non è stato possibile fare altro che constatarne l'avvenuto decesso. Aveva appena 59 anni e era una persona molto conosciuta e benvoluta nel paese di Trecenta, la cui comunità è stata colpita dalla triste notizia. Secondo quanto è stato accertato, un malore improvviso lo ha colto mentre si trovava a casa, insieme al suo cane, un rottweiler, che sembrava come impazzito per la situazione: l'amato padrone che non rispondeva e, poi, tutto quell'insolito viavai di sconosciuti in casa. Trattandosi di una morte per cause naturali non sono state avviate ulteriori indagini e la salma è stata lasciata nella disponibilità dei familiari per l'ultimo saluto.