ADRIA - Tremano le casse del Comune di Adria. Il Traversagno, la strada che collega Adria a Bellombra, al centro delle cronache politiche dell'ultimo decennio, potrebbe creare un buco nelle casse comunali di circa 600mila euro. Il giudice del Tribunale di Rovigo, area civile, Nicola Del Vecchio, con provvedimento del 1 luglio 2020, ha ritenuto matura per la decisione la causa promossa dalla ditta Lisi Costruzioni di Adria contro palazzo Tassoni e contro l'ex dirigente del Comune di Adria Carlo Gennaro. Del Vecchio ha concesso alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

La causa è pendente da circa cinque anni. Il 7 ottobre 2015 infatti era stato notificato a palazzo Tassoni, da parte dello Studio Legale De Salvo- Ferrara -Finocchiaro di Padova, un atto di citazione con cui lo studio padovano, in nome e per conto della società Lisi Costruzioni srl di Adria, chiedeva alla pubblica amministrazione un risarcimento danni per complessivi 592 mila euro per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del nodo stradale, eseguiti in forza dei contratti del 12 aprile 2012 e del 28 settembre dello stesso anno nonché per opere eseguite in economia e per illegittima sospensione dei lavori.I lavori erano stati effettuati dalla ditta Pigeco, poi confluita nella Lisi Costruzioni.

IL CONTENZIOSO

La ditta adriese, tramite i suoi legali, chiedeva inoltre la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data di ultimazione degli stessi al saldo. Da qui la decisione dell'allora giunta Barbujani di costituirsi qualche settimana dopo in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni. L'incarico per il patrocinio legale e per la difesa del Comune di Adria nell'ambito del procedimento, nonché per il compimento di tutti gli atti necessari e opportuni per la migliore difesa dell'ente, fu affidato l'avvocato Cristina Mazzucco, con studio legale in via Pegolini. Il caso era finito al centro di un aspro dibattito in sede di consiglio comunale con la giunta Barbujani due che aveva respinto tutti gli attacchi del Pd sulla vicenda.

CHIUSA AL TRAFFICO

Interclusa al traffico dall'autunno del 2011 a maggio 2012, i lavori su strada Traversagno avevano comportato un abbassamento generale della sede stradale, con successivo allargamento della banchina. Mediante una particolare lavorazione e ricostruzione del sottofondo, composto in buona parte da caolino stabilizzato, si era cercato di ridurre il fenomeno dei cedimenti della sede stradale e delle ondulazioni tipiche del manto stradale. Proprio il Traversagno era stato al centro di aspre polemiche tra centrodestra e centrosinistra quando nel gennaio 2010 il nodo stradale, che doveva rappresentare il primo vero atto della giunta Barbujani Uno, era stato dichiarato non ammesso a finanziamento dalla Regione dal momento che il Comune di Adria aveva inviato i propri incartamenti oltre il termini previsti. In quella occasione Adria aveva perso un finanziamento a fondo perduto pari all'80% della cifra stimata per portare a compimento i lavori, una cifra di circa 492 mila euro, peraltro già annunciata.

