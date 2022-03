Comunità di Bottrighe in lutto per la scomparsa, all'età di 74 anni, di Luciano Freguglia, conosciutissimo titolare, assieme alla moglie Ledimarga Nadia Carrara e alla figlia Monica, della storica trattoria dalla Marga. Freguglia era originario di Gorino Veneto. Era giunto a Bottrighe con la famiglia nel 1957, insieme ai genitori Angelo ed Ines, e a due fratelli, per prendere in gestione il locale. Si fece apprezzare sin da subito per le sue qualità umane e professionali. Persona buona e laboriosa, sapeva conquistare, l'affetto di quanti incontrava. Appassionato di orologi, ne conservava una nutrita collezione. Era appassionato anche di caccia, tanto che il suo locale è diventato la sede provinciale di Libera Caccia. Con il suo ristorante, insieme alla famiglia, era sempre disponibile alle manifestazioni del paese. Tante le iniziative organizzate proprio in trattoria, con serate a tema, secondo le tradizioni, come la locale fiera d'le brogne. Oltre alla moglie e alla figlia, lascia il nipote Giacomo, il genero Franco, i fratelli Pietro con la nuora Daniela e la sorella Loretta, nota speaker radiofonica che vive a Padova. I funerali si svolgeranno oggi sabato, alle 10.30, nella chiesa di San Francesco in Bottrighe.