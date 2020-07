Trasporti via acqua, passa in Regione la proposta di potenziamento del Partito democratico

ROVIGO - “Sarà un'opportunità per il Polesine il potenziamento della navigazione fluviale di cui è oggetto l'ordine del giorno approvato dalla Regione". Lo ha detto il consigliere regionale del Pd Graziano Azzalin, sottolineando che ora alle parole debbono seguire i fatti. “Vista la congestione delle infrastrutture stradali è indispensabile spostare parte del trasporto non solo su ferro, ma anche lungo le vie d’acqua, riducendo inquinamento acustico e atmosferico oltre ai consumi energetici - ha aggiunto Azzalin -. Il Piano sui trasporti regionali non compie una scelta forte per uno spostamento significativo del traffico su acqua. Con l’ordine del giorno impegniamo invece la Giunta a predisporre un progetto di incentivazioni ad hoc per potenziare la navigazione fluviale. Dobbiamo rilanciare e completare l’Idrovia padano-veneta, all’interno della quale il Polesine e in particolare Rovigo possono giocare un ruolo importante, aspirando ad essere il perno di un "super porto" Mantova-Rovigo-Venezia". © RIPRODUZIONE RISERVATA