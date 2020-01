Paura in Transpolesana, camion esce di strada e si ribalta nel fossato

FRATTA POLESINE - Attimi di paura ieri in Transpolesana a causa di un incidente che ha interessato un autoarticolato. Il mezzo stava trasportando dei polli, ma è uscito di strada, finendo ribaltato a bordo strada, su un fianco. L’incidente, forse agevolato dalla fitta nebbia o dall'asfalto viscido della fredda mattinata invernale, si è verificato all’incirca tra Villamarzana e Fratta Polesine. Il camion era peraltro molto visibile ai passanti che sopraggiungevano in auto o con altri mezzi da Rovigo in direzione Verona, a pochi metri di distanza dall’uscita di Villamarzana.



L’autoarticolato Scania era a bordo strada, segnalato alle vetture e agli altri camion dagli appositi segnali stradali adagiati in prossimità dell'accaduto per evidenziare il potenziale pericolo. Il grosso camion uscito di strada non sembra aver ostacolato il regolare transito dei mezzi in un tratto trafficato dato che ci si trova a non troppa distanza dall'uscita del casello autostradale. Ad ogni modo, non risultano conseguenze gravi per il conducente dell’autoarticolato. E, altrettanto fortunatamente, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA