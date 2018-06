Tragico schianto in scooter. Morta la 40enne di Boara

di Francesco Campi

ROVIGO - Non ce l'ha fatta a sopravvivere al terribile incidente di domenica sera . E ieri nel tardo pomeriggio, dopo che la commissione medica ha ripetuto per la seconda volta a distanza di sei ore gli esami volti ad accertare la morte cerebrale di Tatiana Dobrea, appena quarantenne, ne è stato dichiarato il decesso. Questo inevitabilmente porterà la Procura ad aprire un fascicolo d'indagine per l'ipotesi di omicidio colposo relativamente all'incidente avvenuto in viale Porta Adige, verso le 19, quando lo scooter sul quale la quarantenne di origini romene viaggiava insieme al 36enne convivente, si è scontrato con una Toyota Yaris al volante della quale si trovava un 45enne