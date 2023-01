CORBOLA - Sono molte le idee che bollono nella pentola dei lavori pubblici dell'amministrazione comunale di Corbola. A fare il punto al riguardo è il sindaco Michele Domeneghetti che racconta: «Siamo in attesa del progetto esecutivo che entro il 2023 vedrà partire i lavori di sistemazione piazza Zanini, a Garzara. Un'opera del valore di 350mila euro, di cui 150mila provenienti da fondi Gal mentre i restanti sono comunali, che comporterà il riordino del piazzale sia in termini di mobilità che di riferimento delle attività commerciali che si trovano lì dando al contempo una cornice consona al secondo ingresso di Corbola».

I progetti

Ci sono altre iniziative volte a dare un volto rinnovato al paese come sottolinea il primo cittadino: «Abbiamo avviato la fase di studio di fattibilità relativa alla sistemazione del ricreatorio che abbiamo acquisito formalmente dalla parrocchia di Corbola a dicembre. L'intenzione è quella di dare corso alla progettazione che avevamo avviato in fase di candidatura del bando Borghi promosso dal Ministero della cultura dove purtroppo siamo rimasti al palo come primo comune della graduatoria e pertanto non finanziato. Stiamo attendendo gli sviluppi della graduatoria nella speranza di uno slittamento ed una ridestinazione». L'idea presentata dall'amministrazione prevederebbe lavori per un milione e seicentomila euro per un'iniziativa che mirava alla ristrutturazione e all'adeguamento del ricreatorio che dovrebbe diventare un mix tra un ostello ed uno spazio fisico per la condivisione del lavoro, il coworking. «Se non ci fosse una ridestinazione di fondi cercheremo di dare corso ad un progetto per stralci».

La novità

Tra le altre iniziative che spiccano vi è senz'altro l'idea di installare un traghetto che colleghi Corbola e Papozze: «Stiamo dialogando per dare vita ad un collegamento intermodale tra le nostre municipalità. Una misura che da un lato trae la sua linfa vitale da quell'idea romantica che è stata la Repubblica di Bosgattia, mentre dall'altra punta a connettersi con la ciclovia Vento che passa proprio da Papozze lungo la sinistra Po lasciando fuori l'Isola di Ariano. L'operazione dovrebbe costare all'incirca 50mila euro, dopo di che ci sarà da procedere con l'affidamento gestionale, riteniamo potrebbe essere una buona occasione per sfruttare la vicinanza con questa importante infrastruttura ciclabile». Per quanto riguarda la mobilità lenta il sindaco nei suoi desidera ha ancora il completamento del percorso ciclopedonale di via Nuova: «L'opera completa avrebbe un costo di 632mila euro. Dopo aver approvato il progetto definitivo daremo corso a questo intervento ancora una volta per stralci esecutivi utilizzando fondi che saranno reperiti nell'avanzo 2023. Il primo step sarà quello legato agli attraversamenti e le isole di traffico in prossimità delle fermate degli autobus».