PORTO VIRO - Sulla mancata attivazione del traghetto per il collegamento tra Porto Levante e Albarella, e quindi dei tronconi della via delle Valli che tanto valore ha dal punto di vista turistico, l'opposizione ha chiesto lumi con un'interpellanza rivolta al sindaco Valeria Mantovan e all'assessore al turismo Michela Girardello. Da queste colonne, un paio di settimane fa, abbiamo dato voce ad alcuni operatori turistici che lamentavano come un servizio previsto dall'1 aprile al 15 ottobre non fosse ancora stato attivato, con tutte le ricadute negative per cicloturismo, ristorazione ed altre ancora. «Si tratta di un danno considerevole e pure una brutta figura - spiega in una nota Maura Veronese, la capogruppo di minoranza - l'estate entra nel vivo e, nonostante i tanti proclami e i tanti presenzialismi, il turismo, la bellezza del territorio e la valorizzazione delle nostre risorse naturali non sembrano, se non sulla carta, una priorità. I cavalli di battaglia sfoderati in campagna elettorale paiono interessare poco o nulla l'amministrazione Mantovan, visto che, ad esempio, il tanto sbandierato collegamento tra Rosolina e Porto Levante è, ad oggi, lettera morta: i turisti arrivano sulla sponda rosolinese del Po di Levante e devono girare la bici sconsolati, non potendo attraversare».



EX SINDACO ACCUSA

Con memoria selettiva circa il proprio ruolo di sindaco nel quinquennio concluso due mesi fa, Veronese sottolinea che ad oggi, in pieno agosto ancora nessun traghetto fornisce il servizio, e ciò nonostante la delibera fatta dalla precedente amministrazione risalente ancora ad aprile, mentre ironizza sui ritardi cui sarebbe abituata Mantovan che, da assessore al turismo della sua amministrazione, nel 2018 inaugurava il servizio con un viaggio di prova il 12 luglio. Una data sicuramente molto, troppo inoltrata nell'estate per un servizio che viene usato prevalentemente dal turista in primavera.



LA SPESA DIVISA

Va detto che il collegamento tra le due sponde del Po di Levante coinvolge economicamente alla pari i comuni di Porto Viro e Rosolina, con quest'ultima che per un principio di alternanza doveva farsi carico dell'indizione del bando d'appalto. Rispettivamente il 21 e il 28 aprile, le due amministrazioni avevano stanziato la propri metà dei 35mila euro previsti per l'attivazione del servizio per il triennio 2022-2024, ma all'avviso pubblico per manifestazione d'interesse lanciato il 15 maggio, nessun operatore aveva partecipato. Un problema di remunerazione non più adeguata rispetto al triennio precedente, che in teoria richiede uno stanziamento maggiore da parte delle due amministrazioni o la rimodulazione delle condizioni dell'appalto. Ma con un appalto da rifare e quando ormai restano due mesi o poco più prima della sospensione del servizio, c'è davvero la volontà di attivare il traghetto solo per qualche settimana autunnale o tutto sarà rinviato al prossimo anno?