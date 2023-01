ROVIGO - Un investimento da circa due milioni di euro per isolare una parte dell’abitato cittadino dal rumore del traffico. Qualcosa si sta muovendo circa l a richiesta di installare barriere fonoassorbenti per mettere al riparo la zona residenziale di via Concilio Vaticano II dal traffico della Tangenziale est. In questi giorni, Anas, ente titolare della strada statale 16 , di cui la tangenziale rappresenta un lungo tratto nel territorio di Rovigo, sta elaborando il progetto per installare le barriere protettive lungo il tratto tra la rotatoria di viale Tre Martiri, all’incrocio appunto con la Tangenziale est, e il sottopasso di via Fermi.

L’aggiornamento arriva dall’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto: « Nei giorni scorsi sono stati fatti rilievi da parte dei tecnici di Anas durante un sopralluogo sul posto perché la società sta elaborando il progetto di installazione delle barriere per il quale ha messo a disposizione due milioni». Progetto che, per la verità, a Rovigo è atteso da anni e lo stesso Favaretto ha fatto sapere di aver più volte sollecitato un passo in avanti da parte di Anas sull’intervento, nel corso dei vari contatti intercorsi con i l Comune, che negli ultimi mesi sono stati piuttosto frequenti anche per via dei lavori in corso per la ristrutturazione del ponte sull’Adige tra Rovigo e Boara Pisani.



LA SVOLTA



Dopo anni di attesa, la svolta è avvenuta a marzo scorso quando Arpav ha avviato una campagna di rilevamento rumori in prossimità di via Concilio Vaticano II, via Maffei e via Montanara a Boara Polesine, per monitorare i superamenti delle soglie di legge. La richiesta urgente, da parte di Palazzo Nodari, era sempre la stessa: provvedere all’installazione dei dispositivi per l’abbattimento delle emissioni acustiche a protezione delle zone abitate che è sul tavolo da almeno un decennio. Dopo l’elaborazione del progetto da parte di Anas, l’avvio dell’intervento però non sarà immediato. Come chiarisce l’assessore, ci vorranno alcuni mesi per passare all’affidamento dei lavori e dunque i tempi per vedere l’avvio dei lavori sono ancora lunghi e impossibili da quantificare con precisione dal Comune, dato che non sono di sua competenza. Vale la pena ricordare che sempre lo scorso marzo, durante l’incontro tra i vertici territoriali di Anas e l’amministrazione di Palazzo Nodari centrato soprattutto sui lavori al ponte sull’Adige, la questione barriere fonoassorbenti era stata affrontata in questi termini: «Anas ha confermato l’avvenuto finanziamento, per 2,5 milioni, di alcuni interventi lungo la Statale 16 che interessano anche il territorio comunale, la cui progettazione è stata avviata e proseguirà dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni. L’ipotesi è di avviare i lavori entro i primi mesi del 2023».

Insomma, i tempi lunghi erano stati resi noti ma lo stanziamento del finanziamento rappresenta un punto fermo sul futuro dell’opera che a Rovigo è necessaria. Nel frattempo, i lavori sul ponte sull’Adige, iniziati a dicembre con qualche settimana di ritardo rispetto al previsto, stanno proseguendo senza ostacoli e, in più, «con una riduzione di carico del ponte che riguarda alcuni mezzi speciali i quali devono essere deviati lungo altre strade – spiega Favaretto – almeno in questa fase delicata dell’intervento».



ALTRI LAVORI



Il tutto mentre altri lavori, sempre al di fuori della competenza comunale, hanno preso il via venerdì scorso nel tratto del cavalcavia di via Amendola, poco prima dell’incrocio tra la Sr 88, Concadirame e Roverdicrè in direzione Lendinara. Sul cavalcavia che incrocia l’autostrada A13 è stato anche installato un semaforo per regolare il senso unico alternato dei veicoli, dato che il cantiere occupa mezza carreggiata, e qualche ingorgo, specie nelle ore di punta, si crea inevitabilmente.