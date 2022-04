ROVIGO - Sarà il concerto di Tosca a inaugurare, domani alle ore 21, l’undicesima edizione di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Tosca, all’anagrafe Tiziana Tosca Donati, è un’artista romana di 54 anni diventata famosa nel 1996 per il duetto con a Sanremo con Ron nel brano “Vorrei incontrarti fra cent’anni” che si piazzerà al primo posto.

Attrice e cantante, definita una delle voci più belle e versatili del panorama italiano, salirà sul palco del Teatro Sociale di Rovigo con “Morabeza in Teatro”, concerto che prende il titolo dal suo ultimo album, premiato nel 2020 con due Targhe Tenco.

Da sempre affascinata dalle musiche del mondo, l’artista condurrà il pubblico nelle atmosfere di un immaginario salotto sudamericano e si addentrerà in un intimo, raffinato e popolare melting pot, per celebrare la fusione tra i popoli, gettando un ponte tra le sue radici italiane e le musiche d’altrove: francesi, brasiliane, portoghesi e tunisine. Attraverso un dialogo continuo con i musicisti, Tosca canta dal vivo i brani dell’album, allargando la sua esplorazione fino a nuovi mondi sonori, che spaziano dal Nordafrica al repertorio più o meno recente di quell’area musicale compresa tra il Centro e il Sud dell’America Latina.



GLI INTERPRETI



La tessitura del concerto ha un filo conduttore cucito da Massimo Venturiello sulle parole tratte dal “ Canto alla durata ” d ello scrittore i Peter Handke. Sulla scena, ideata da Alessandro Chiti, Tosca sarà affiancata da Giovanna Famulari al violoncello, pianoforte e voce, Massimo De Lorenzi alla chitarra, Elisabetta Pasquale al contrabbasso e voce, Luca Scorziello alla batteria e percussioni, Fabia Salvucci alle percussioni e voce. La direzione musicale è di Joe Barbieri.

Dal 20 aprile al 27 novembre Musikè porterà a Padova e Rovigo quattordici appuntamenti di musica, teatro e danza, tra cui due prime nazionali. Per la provincia di Rovigo il prossimo appuntamento sarà l’10 giugno alle 21.30 nella scalinata di Villa Badoer a Fratta Polesine: Peppe Servillo voce recitante, Geoff Westley al pianoforte e la piccola Orchestra delle Favole porteranno in scena Favole al telefono, un concerto-racconto dedicato ai 60 anni delle Favole di Gianni Rodari. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.rassegnamusike.it.