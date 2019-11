Torre Donà, a fine anno arriva il "belvedere" sulla città

di Alberto Lucchin

ROVIGO - Procede a gonfie vele il cantiere per il restauro di Torre Donà ai giardini del Castello di Rovigo. Dopo un avvio ricco di ostacoli creati dalla precedente ditta aggiudicataria del cantiere, l'intervento da 190 mila euro che permetterà di vedere il capoluogo polesano dal suo punto più alto ora sta andando avanti senza intoppi e dovrebbe terminare, come da programma, entro la fine di dicembre. Il cantiere avrebbe dovuto concludersi ancora la scorsa primavera, ma si erano accumulati una serie di intoppi burocratici e di problemi con la ditta appaltatrice che hanno continuamente posticipato l'avvio dei lavori. Questo ha portato l'assessorato ai Lavori Pubblici, diretto da Giuseppe Favaretto, a premere sull'acceleratore e avviare alla volta di ottobre il cantiere, che, per contratto, avrà una durata massima di 90 giorni, ricorrendo ad una nuova ditta.