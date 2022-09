Tori in fuga nella campagna: ore di inseguimento, due operatori feriti e alcuni animali abbattuti

CORBOLA - Ore di apprensione, dalle prime luci dell'alba di mercoledì, con una vera e propria caccia al toro nella campagna polesana a causa della fuga di alcuni bovini durante le operazioni di trasferimento da un allevamento di Corbola. Il personale dell'azienda agricola ha cercato di arginare la fuga del bestiame, nella campagna bassopolesana, fra i due rami del Po, il Po Grande ed il Po di Goro, ma l'operazione è risultata più che complessa. E sono stati così chiamati i vigili del fuoco, il servizio veterinario dell'Ulss Polesana, i carabinieri ed i carabinieri forestali. Ma sul posto è intervenuto anche il Suem, con tanto di elisoccorso, perché due degli operatori dell'azienda nel tentativo di catturare gli animali in fuga sono stati travolti ed uno ha riportato lesioni non banali.

Le difficili operazioni, così difficili che per il loro coordinamento è intervenuta la stessa Prefettura, sono andate avanti per ore, al termine delle quali, mel primo pomeriggio di ieri, quasi tutto il bestiame fuggito è stato recuperato. Per qualche esemplare, però, ormai completamente fuori controllo e pericoloso per la pubblica incolumità è stato necessario procedere con l'abbattimento.