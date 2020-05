Topi al Maddalena, il Comune interviene e chiede la collaborazione dei cittadini

ROVIGO - Hanno fatto scalpore le immagini diffuse via social dei topi che infestano il parco dell'ex ospedale Maddalena.

Ora è arrivata la presa di posizione del Comune che assicura di essere vigile sulla situazione ma chiede anche la collaborazione anche dei cittadini.

L'assessore Erika Alberghini sottolinea che la situazione creatasi è legata a vari fattori. Vi è la necessità di sistemare il verde nelle zone di proprietà privata alle quali è già stato mandato il sollecito. Il Comune esegue da sempre la deratizzazione esterna, ma nelle zone incolte e non frequentate, i topi trovano un ambiente ideale per riprodursi. Ad aggravare lo stato del luogo potrebbe essere stato anche il periodo di quarantena con la minor se non completa assenza della presenza dell'uomo. Il Comune chiede anche che non sia portato cibo alle colonie feline spontanee e non controllate dalle associazioni. Soprattutto non bisogna lasciare contenitori che attirino i topi. Ultimo aggiornamento: 17:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA