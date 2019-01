Allarme topi all'asilo di Adria: la scuola resta chiusa

di Guido Fraccon

ADRIA - Attività didattiche ed educative sospese anche oggi alla scuola dell'infanzia di via Giuseppe Di Vittorio dopo l'allarme topi dei giorni scorsi che ha portato alla sospensione delle lezioni nella giornata di ieri. «Mi sono interfacciato tutta la mattinata - spiega il primo cittadino Omar Barbierato - con il nostro dirigente Carlo Gennaro. Le operazioni di derattizzazione proseguono senza sosta. Per cercare inoltre la presenza dei roditori e per chiudere eventuali fessurazioni è stato spostato tutto il mobilio presente in loco. La stessa operazione è stata portata a compimento con le diverse attrezzature della scuola. Nulla è stato tralasciato o lasciato al caso. Considerato il fatto che, ultimate queste operazioni, si dovrà provvedere alla pulizie dei locali, la Di Vittorio potrebbe riprendere regolari lezioni nella giornata di domani o venerdì. Nella peggiore delle ipotesi, se ne riparlerà lunedì».