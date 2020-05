CEREGNANO “In Tmb si lavora sicuri”: il messaggio arriva dallo stabilimento di Ceregnano dopo che ieri è ripartita l’attività su tutti i fronti. La sospensione era stata decretata dal governo con il “Chiudi Italia”. È stata una ripartenza scaglionata, a gruppi di lavoratori, quella programmata in questa fase iniziale, che vale già per il 50% dei dipendenti locali prevedendo un inserimento di crescita graduale della forza lavoro. Il 90% dei dipendenti amministrativi, invece, sta lavorando in smart working da casa. Per i restanti lavoratori continua la cassa integrazione fino al termine di maggio e in vista di come evolverà l’attuale situazione, che dipende da ordini e richieste dei clienti, che sono aziende come Porsche e Ferrari, Bmw, Daimler e Jaguar, Volkswagen e Opel. Si deve ragionare così, secondo i volumi di mercato e per il pieno rispetto dei documenti tecnici e provvedimenti per l’emergenza sanitaria, che hanno tenuto conto degli eventuali rischi durante il lavoro di contatti con possibili fonti di contagio, e delle occasioni di prossimità connessa ai processi lavorativi, e dei contatti con terzi come i fornitori o esterni in azienda.



AUTOTRASPORTATORI ISOLATI

Gli autotrasportatori, ad esempio, hanno ingressi e uscite differenziati dagli operai, a loro è stata riservata una zona con refezione, doccia e bagni, dove la sanificazione è periodica come in tutte le aree interne degli stabilimenti, oltre alla pulizia giornaliera. Dalla pubblicazione del decreto “Chiudi Italia” alla ripartenza di ieri alla Tmb, sono passati 44 giorni. Un periodo contrassegnato dalle misure di contenimento della pandemia coronavirus, che ha fermato le attività economiche con effetti paragonabili a quelli della Seconda Guerra Mondiale. Lo stop è diventato alla Tmb un’occasione per dire “niente sarà più come prima” nel senso di migliorare la situazione preesistente all’emergenza sanitaria, investendo nuove risorse in salute e sicurezza, nel lavoro intelligente, nella vicinanza al territorio e per ridisegnare le procedure interne.



AZIENDA FAMILIARE

L’azienda guidata dai fratelli Betto - Massimo (presidente della società) e i dirigenti Pietro, Stefania e Stefano - è arrivata alla prova del Coronavirus con numeri in crescita rispetto al rallentamento dell’economia nazionale, e s’è preparata a superare per tempo l’emergenza sanitaria. Infatti ha giocato d’anticipo. «Ci siamo mossi già dal giorno successivo all’emergenza all’ospedale di Schiavonia», spiegano Stefano Betto e Fabio Sacchetto, responsabile del Servizio di protezione e prevenzione. I primi casi nel Padovano furono segnalati il 21 febbraio, e alla Tmb decisero di intervenire subito, considerando la vicinanza dell’ospedale agli stabilimenti di Monselice. Il modello di intervento ha stabilito che alle politiche di salute e sicurezza, e alle misure generali definite dagli organi preposti per l’emergenza Covid-19, si sommasse l’applicazione di tutti gli interventi definiti dai provvedimenti “a discrezione del datore di lavoro”. «Ma prima c’è da evidenziare la consapevolezza e la collaborazione che i lavoratori hanno dimostrato subito, con un rispetto delle regole encomiabile», spiegavano ieri in azienda, dove funziona un comitato aziendale con datore di lavoro, Rspp, direttore del personale, medico, coordinatore Rls e tutte le Rsu, che insieme hanno studiato l’accordo nazionale anti-Covid del 14 marzo, introducendo aspetti migliorativi. Per essere “migliori di prima”, la prossima settimana arriveranno i totem anti-coronavirus forniti di dispenser con spray igienizzante, e i controlli degli ingressi saranno fatti con tablet che rileveranno la temperatura corporea e l’uso dei dispositivi di protezione individuale. Se la temperatura è ok (chi ha oltre 37.5 di febbre non può lavorare) e i dispositivi previsti sono indossati, l’apertura del varco di ingresso sarà automatica dal tablet.



GLI ACCESSI

Sono 4 gli ingressi attuali allo stabilimento di Ceregnano (centralino, fonderie, altre lavorazioni e uffici). L'entrata e l'uscita differenziate per gli operai è stata creata togliendo un pezzo di muro esterno e per il distanziamento sociale è contrassegnata la demarcazione delle distanze da tenere. In ogni reparto, accanto ai timbratori - che dal 2017 avevano già a fianco un defibrillatore - sono stati allestiti dei punti informativi sul coronavirus, e per le norme sull'igiene, alle forniture individuali di dispositivi di protezione si aggiungono distributori automatici e dispenser di liquido igienizzante.