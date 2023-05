ROVIGO - Titanus addio: al posto del grande palazzo incompiuto tra le vie Levico e Sacro Cuore sta per sorgere City house. Come anticipato nei giorni scorsi, il cantiere che da oltre 10 anni è abbandonato a se stesso, nel più totale degrado, come una specie di poco edificante biglietto da visita a ridosso del centro storico, sta per ripartire. Lo scorso 28 aprile Archinet spa, azienda di Noventa Padovana che si occupa di studiare, progettare e realizzare immobili, ha presentato al Comune il progetto per il completamento delle opere dell'edificio a forma di H rimasto al palo da almeno due lustri.



L'INTERVENTO

A parlarne è l'architetto Antonio Lazzarin che si è occupato della progettazione delle opere. «L'intero compendio immobiliare - spiega - avrà una destinazione prettamente residenziale, con unità abitative di diverse taglie che vanno dal mini appartamento al bicamere, al tricamere, e con esclusione degli ambienti del piano terra in cui sono previste tre unità commerciali».



Queste ultime sono destinate, quindi, a ospitare attività come bar, ristorante, palestra e negozi di varia natura. «L'obiettivo della nuova proprietà - riprende il professionista - è quello di partire con il cantiere quanto prima, così da riqualificare un'area centrale di Rovigo da un'opera incompiuta fonte di degrado da oramai da troppi anni».

Già, il fattore tempo: una variabile, in questo caso, determinante. Perché se da una parte l'area del cantiere, come detto, è abbandonata da molti, anzi troppi anni, dall'altra è altrettanto vero che i tempi della burocrazia stanno preoccupando, e non poco, gli investitori. Specialmente se si considera che questi si stanno rapportando con gli uffici dell'Urbanistica del Comune, recentemente al centro delle polemiche proprio peri tempi elefantiaci delle procedure della sezione Edilizia privata. In realtà, come chiarisce Lazzarin, i tempi dell'iter dell'ex Titanus dovrebbero, almeno sulla carta, essere piuttosto stretti: «La procedura è quella veloce, infatti si tratta della "Scia alternativa al permesso di costruire", proprio perché l'edificio è già completo di tutte le opere strutturali. Procedura che prevede l'inizio dei lavori dopo 30 giorni dalla presentazione, salvo richiesta di conformazione del titolo edilizio da parte del Comune a seguito di richiesta di integrazioni. Al fine di velocizzare i procedimenti per l'acquisizione dei pareri interni comunali ed esterni ad altri enti, è stata richiesta l'indizione della Conferenza dei servizi semplificata in modalità asincrona che prevede, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza edilizia al Comune, l'invio del materiale progettuale a tutti gli uffici ed enti per i quali si ritiene necessario l'acquisizione del parere di competenza».



IL DEGRADO

I ritmi, quindi, sarebbero serratissimi, almeno in teoria. E sulla celerità del procedimento gli investitori contano molto. E c'è da scommettere che anche i residenti nelle zone adiacenti l'edificio contino di vedere il cantiere in movimento per completare l'opera iniziata e mai finita. Sono stati gli stessi cittadini che nel corso degli anni e a più riprese, hanno lamentato lo stato di degrado dell'area, disseminata di erbacce incolte, acqua stagnante e colonie di topi che, inevitabilmente, hanno invaso anche le proprietà vicine. Solo tra il 2020 e il 2021 l'amministrazione ha chiesto di ripristinare l'ordine nella zona anche facendo rimuovere la grande gru, precedentemente fatta mettere in sicurezza, che sovrastava l'immobile. Oggi l'auspicio, anche da parte dell'architetto Lazzarin, è che i tempi rapidi della procedura vengano rispettati in modo tale da dare vita al nuovo City house e mettere al bando il degrado una volta per tutte.