L'Adriese ha esonerato l'allenatore Luca Tiozzo contestato dai tifosi

ADRIA - È durata solo sette mesi l'avventura di Luca Tiozzo Peschiero sulla panchina dell'Adriese nel campionato di calcio di serie D.



Annunciato il 6 giugno dello scorso anno in pompa magna, come "l'uomo della provvidenza", l’allenatore che doveva traghettare la squadra in Serie C, il tecnico clodiense è stato sollevato oggi dall'incarico dopo l'ennesima sconfitta ad Este nel turno infrasettimanale per 2-0.



L'allenamento odierno è stato diretto dal preparatore Matteo Dianati e Cesare Chiarelli. Con Tiozzo farà le valige anche il suo secondo Gian Marco Ortolani.



Il servizio completo sul Gazzettino di venerdì 17 gennaio Ultimo aggiornamento: 15:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA