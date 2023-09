Presentata la mostra sulla fotografa Tina Modotti, Palazzo Roverella riapre le porte

ROVIGO Apre domani, venerdì 22 settembre, dopo l'odierna vernice per la stampa, la mostra di Palazzo Roverella su Tina Modotti.

Foto che ha scattato in otto Paesi il mondo, lei emigrante da quando era ancora bambina. Nata a Udine il 17 agosto 1986 e morta a Città del Messico il 5 gennaio 1942, è stata una grande fotografa non abbastanza conosciuta e per questo la Fondazione Cariparo le dedica una mostra al Roverella (chiuderà il 28 gennaio 2024), curata da Roberto Costantini, per scoprire quella che viene definita «donna libera». “Tina Modotti. L'opera”, prodotta da Dario Cimorelli Editore con Cinemazero, fa la storia della sua passione con oltre 300 scatti, molti mai visti in Italia; dalle immagini che raccontano la società e il lavoro nel Messico degli anni Venti, alla ricostruzione dell’unica mostra del 1929 da lei organizzata, fino a rare immagini che raccontano il suo girare in diversi Paesi. Proprio anche la sua unica mostra personale del 1929 viene in parte ricostruita al Roverella per la prima volta nel modo più completo con 43 scatti sui 70 originari. La mostra su Tina Modotti segue il filone aperto al Rove5rella negli anni scorsi, con già protagonisti Roberto Doisneau e poi Robert Capa.