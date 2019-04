Accoltellato fuori dal bar di Ariano dopo Spal-Juve: è caccia all'aggressore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ARIANO NEL POLESINE - Una discussione banale, sul risultato della partita fra Spal e Juve, con conseguenze che banali non sono state per un 43enne di Mesola che è stato accoltellato ad un fianco. Un colpo sferrato con violenza, con la lama che è penetrata nella carne avvicinandosi ad un polmone. É successo sabato sera, attorno alle 22.40, nel piazzale esterno del bar “Bet Planet 1x2”, aperto 24 ore al giorno, sulla Romea nuova, a Rivà. Nel locale, che sulla vecchia pagina Facebook veniva definito agenzia di scommesse sportive, oltre che bar con slot e vlt, si danno spesso appuntamento appassionati di calcio che vogliono guardare in compagnia partite di calcio o altri eventi sportivi. E proprio una discussione “sportiva”, andata avanti a lungo fino a quando i due uomini non sono usciti dal locale per una sorta di chiarimento, sembra aver avuto come sua estrema conseguenza una coltellata.