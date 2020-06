Tessere sanitarie taroccate per giocare alle slot

ROVIGO - Un giochetto per far giocare chi non ne aveva la possibilità. Nel lungo bilancio delle attività svolte nell'ultimo anno della Guardia di finanza polesana, non sono mancate anche operazioni sommerse, come quelle per il contrasto del gioco illegale ed irregolare, con ben 54 controlli e 7 violazioni riscontrate. In una di queste, a gennaio, è scattata la denuncia per falso e ricettazione del titolare italiano di una sala giochi di Rovigo.



DECRETO DIGNITÀ

Il cosiddetto Decreto Dignità, infatti, per contrastare la ludopatia e tenere lontani i minorenni dalle macchinette, ha previsto che le Vlt siano dotate di un lettore nel quale va inserita la tessera sanitaria per tutta la durata della sessione di gioco, per garantire che davanti si trovi una persona maggiorenne, un po' come accade per i distributori automatici di sigarette. Già a suo tempo si era levata la segnalazione, a livello nazionale, di un possibile rischio di contrabbando di tessere sanitarie. Ed è quello che è stato riscontrato proprio a Rovigo. Durante il controllo del locale, infatti, i finanzieri hanno trovato delle carte con una banda magnetica taroccata, contenente un codice fiscale fasullo, ma anche una tessera sanitaria che risultava smarrita a Venezia da una persona mai passata per Rovigo.



TESSERE TAROCCATE

Queste venivano utilizzate per sbloccare le macchinette anche a chi non ne avesse diritto. Tra le attività delle Fiamme gialle anche quelle a contrasto dei fenomeni di contraffazione di marchi, mancata tracciabilità ed etichettature irregolari, che si sono articolate in 52 interventi con il sequestro oltre 30mila prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy o non sicuri, oltre a ben 8 tonnellate di prodotti alimentari con indicazioni non veritiere. Fra le operazioni recenti più significative, quella, che pur affonda le radici nel passato, che ha portato, due settimane fa al sequestro per equivalente per il valore di 4,2 milioni di euro sottratti al fisco con un giro di fatture false per un valore complessivo di 7 milioni da parte di due imprenditori, entrambi denunciati, di un immobile a Bologna, due a Mantova, tre auto, tre autocarri e una vera e propria collezione di moto antiche e di pregio, nonché disponibilità liquide e titoli. Ma una sottolineatura è arrivata anche per l'operazione Tigane, che ha portato alla confisca di due case, un terreno, tre autorimesse e ben tredici auto, per un valore di circa 100mila euro, ad un nucleo familiare residente a Canaro, che non aveva dichiarato redditi, uno dei tanti rami del clan Halilovic, formato per la maggior parte da pluripregiudicati. In questo caso l'importanza non sta tanto, o soltanto, nella cifra recuperata, quanto, come sottolineato dal tenente colonnello Sebastiano Mario Rizzo, nel fatto che in un caso come questo siano state applicate le misure di prevenzione patrimoniali previste dalla normativa antimafia.

