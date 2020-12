Covid, altri tre morti e terapia intensiva sotto pressione in Polesine

ROVIGO Altri tre morti per Covid nelle ultime 24 ore. Impietoso ormai da giorni il bollettino quotidiano dell'Ulss che riporta anche 152 nuove positività tra i polesani. Sono in totale 5.166 i residenti tra Adige e Po contagiati da inizio epidemia. Il tasso percentuale di positività dal febbraio di quest'anno tra popolazione e numero dei contagiati è salito al 2,24 per cento co un'incidenza negli ultimi 7 giorni tra nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate è pari al 6,30 per cento.

I deceduti totali con gli utlimi tre morti sono saliti a 126. Sono ad oggi ricoverati 119 pazienti.

L'Ulss sottolinea che la situazione dei ricoveri da giorni è abbastanza stabile ma i 16 posti letto occupati in Terapia Intensiva a Trecenta sono il numero più alto che si sia riscontrato da inizio epidemia. Se il numero dei ricoverati dovesse salire ulteriormente, sarebbe necessario ridurre delle attività ordinarie per recuperare operatori da destinare ai reparti Covid.

Pesante la situazione nelle case di riposo dove si sommano i casi di ospiti e operatori positivi. Nella struttura per religiosi autosufficienti "Casa Madre Dolores” di Rovigo ci sono, ad oggi, 24 suore positive su 26 e 4 operatori positivi su 15.

