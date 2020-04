Accoltella il compagno durante un litigio, arrestata una 38enne

ROVIGO - Una donna marocchina, Fatiha Badrane, di 38 anni, è stata arrestata dai carabinieri di Adria per il tentato omicidio del suo convivente. La donna, secondo quanto accertato dagli investigatori, aveva avuto una lite con il compagno, un connazionale di 45 anni, per motivi passionali, e l'avrebbe colpito più volte con un coltello all'addome e al volto. L'uomo, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all'ospedale di Rovigo. Non è in pericolo di vita. La 38enne, invece, è stata portata al carcere di Montorio Veronese. © RIPRODUZIONE RISERVATA