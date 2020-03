Assalto con la mannaia in azienda: marito colpito alla giugulare, moglie a testa e volto

Tentato omicidio a Cesenelli, in provincia di Rovigo, oggi, 17 marzo 2020. Arrestato dai carabinieri un cittadino cinese di 46 anni, irregolare sul territorio nazionale e domiciliato a Cesenelli.



L'uomo è entrato in un laboratorio tessile di Cesenelli intorno alle 22 di ieri sera, armato di una mannaia, e si è scagliato contro i titolari dell'azienda, marito e moglie cinesi, di 42 anni, ferendoli gravemente. I due, soccorsi dal 118 sono stati portati in ospedale, sono in prognosi riservata. I marito è stato ferito alla giugulare e la moglie a capo e volto. L'aggressore è stato catturato dai carabinieri non lontano dal luogo, ha tentato di ribellarsi, ferendosi alla mano. Si trova ora nel carcere di Rovigo.