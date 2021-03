False volontarie chiedono soldi per l'associazione Andos: «Presi di mira gli anziani»

ROVIGO - «Ci troviamo a dover segnalare un nuovo tentativo di truffa a danni di ignari cittadini - denuncia sui social l'associazione Andos - In questi giorni una certa signora Lucrezia telefona spacciandosi per volontaria ANDOS e chiedendo soldi da destinare alla stessa Associazione. Ovviamente i soldi verrebbero prelevati a domicilio e non osiamo pensare cosa potrebbe succedere una volta che si fanno entrare questi individui». La storia si ripete e colpiusce donne anziane.

Accorato appello della presidente dell’Associazione Anna Maria Cavallari Monesi che raccomanda: «Non consegnate soldi a nessuno. L’ Andos di Rovigo non ha mai autorizzato raccolte di denaro porta a porta. Siamo un’associazione di servizio che vive della generosità e del supporto dei propri associati e della gente che però ci sostiene in maniera spontanea e su base volontaristica. Potete contattarci in qualsiasi momento al 351 939 3566. Aiutateci a tutelare voi stessi e il buon nome dell’Associazione”