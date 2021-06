Gaibledon, inizia il torneo internazionale di tennis su erba naturale

GAIBA (ROVIGO) - Iniziato Gaibledon al Tc Gaiba. Il torneo Internazionale di tennis di Gaiba è l'unico in Italia in erba naturale e quest'anno ha un montepremi di 15mila dollari. Il programma di mercoledì, prevede l'inizio degli incontri alle 10.30 fino alle 21. L'ingresso ai campi è libero, con un massimo di capienza di 400 persone al giorno. Per assicurare un posto a chi viene da più lontano, è stata aperta un’apposita piattaforma on line, grazie alla quale, fino a un massimo di 200 posti prenotabili, ci si può garantire un posto per le ultime giornate di gara, a partire da giovedì 10 giugno, al link www.join.endu.net/fee/66050. Gli incontri che si disputeranno nel campo centrale, sono visibili in live streaming sul portale dell'International Tennis Federation; sul canale Youtube del circolo (https://youtu.be/yjUqdQ1d73Q) e dal venerdì alla domenica su SuperTennix, la piattaforma on line della Federazione Italiana Tennis (a pagamento per i non tesserati FIT).