GAIBA - Gaibledon compie quest’anno dieci anni. Per festeggiarli il direttivo del piccolo grande circolo tennistico di Gaiba si rega un torneo Challenger maschile. I Challenger nella scala mondiale del tennis vengono solo gli Atp World Tour 250 series, 500, 1.000, Atp Finals e i 4 tornei dello Slam.

Secondo le indiscrezioni il montepremi sarebbe addirittura di 125.000 dollari, con in prima linea la Camera di Commercio Delta Lagunare Venezia-Rovigo come finanziatore. Un molto attivo lo avrà’ anche la Regione, con un finanziamento superiore a quelli del passato.

Il torneo, che si disputerà’ come sempre a giugno, la data non è ancora stata stabilita. Avrà più rilevanza, rispetto al torneo Itf da 15mila dollari dello scorso anno, il montepremi è quasi dieci volte superiore, collocandosi sempre in prossimità di Wimbledon.

«Faccio un plauso al gruppo di volontari di Gaibledon, che con tanta passione e determinazione, appoggiati dal Comune di Gaiba, hanno realizzato qualcosa di incredibile - afferma molto soddisfatto l’assessore regionale allo sport, Cristiano Corazzari - Come giunta abbiamo deciso di inserire questa manifestazione tra gli eventi sportivi veneti più importanti del 2022. Significa che saremo in grado di dare un maggiore contributo economico al torneo.



CONTRIBUTO DELLA REGIONE

Gli anni scorsi abbiamo garantito qualche migliaio di euro e altre decine di migliaia di euro sono servite per il potenziamento degli impianti sportivi. Quest’anno la cifra sarà molto maggiore. La Regione è orgogliosa di avere l’unico torneo internazionale su erba naturale in programma in Italia.Per questo cercheremo di fare in modo che abbia la giusta risonanza».

Novità anche per quello i campi da tennis: passeranno dagli attuali quattro a sei, per dare l’opportunità di ospitare più partite. Su questo versante la Federazione italiana tennis (Fit) di Rovigo sarà chiamata ad omologare i due nuovi campi, che poi saranno visionati dai commissari internazionali e dallo stesso direttore tecnico del torneo, Fabio Mora.

Era l’estate 2012 quando un gruppo di giovani tennisti ebbe un’idea pazzesca: trasformare un campo da calcio dismesso, in quattro campi da tennis in erba naturale, con il sogno di diventare il punto di riferimento nazionale nel panorama del tennis sull’erba. Oggi il sogno è realtà grazie al lavoro e alla passione dei Gardeners, che ogni anno si dedicano alla cura dei manti erbosi. Se lo scorso anno era stato incredibile passare da un torneo Open Fit femminile di 5.000 euro ad un Itf maschile di 15.000, ora il salto sarà ancora più grande.



IL PRESIDENTE ARBUSTINI

«Servono almeno sei campi - aveva affermato il presidente del Tc Gaiba, Elia Arbustini, a conclusione del torneo 2021 - C’è un nuovo progetto per realizzarne due nel prossimo futuro. Si punta ad un grande 2022».

Dal 6 al 13 giugno scorsi la piccola Gaiba (970 abitanti), aveva ospitato ben 60 tennisti professionisti, tra singolare e doppio, nel primo torneo internazionale su erba mai organizzato prima in Italia.