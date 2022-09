ROVIGO - Un tuffo nel passato del tennis per ricordare Franco Pavan. È stato un momento particolare quello vissuto al Circolo tennis Rovigo di viale Tre martiri , con l’inaugurazione di una mostra sulle racchette di legno, seguita da un’esibizione da parte di alcuni tennisti. L’iniziativa, ideata dalla socia Sabrina Magon, ha impreziosito la 42. edizione del torneo open Città delle r ose. « Si tratta di pezzi pregiati provenienti da collezionisti, che custodivano gelosamente questi oggetti e che hanno accettato di renderle disponibili - ha spiegato il presidente del Ct Rovigo, Andrea Rossi - r ingrazio i parenti del giornalista del Gazzettino, Franco Pavan, scomparso poco più di un anno fa, per averci messo a disposizione le sue racchette in legno, in uno spazio che abbiamo voluto dedicargli. Ringrazio anche Nicola Martinolli, che possiede oltre 500 racchette in legno, per avercene fornite alcune di molto preziose».



L’ESPOSIZIONE



I pezzi esposti sono 75, tutti corredati da fotografie e didascalie dei più forti tennisti di sempre. In rappresentanza del Comune c’era la presidente del consiglio, Nadia Romeo, la quale si è detta disponibile a ospitare la mostra in un luogo più spazioso della citt à , in modo da poterla far conoscere meglio . Paolo Armenio, vice presidente di Confindustria Venezia-Rovigo, che ha elogiato l’idea, ha sottolinea t o come Confindustria abbia sposato il progetto Gaibledon, finanziandolo per 1,5 milioni di euro in tre anni . All’evento c’erano anche Gianfranco Piombo, vice presidente della Fit Veneto; Nicola Martinolli consigliere della Fit Veneto e maestro al circolo rodigino; Massimo Borgato fiduciario provinciale della Fit; Francesco Lanzoni socio del circolo e componente del Panathlon di Rovigo. Borgato ha poi consegnato una targa ad Andrea Rossi.

La mostra vintage ha il titolo di “Esposizione racchette d’epoca: 1920-1980” e prende spunto dal libro “Gesti bianchi” scritto da Gianni Clerici nel 1995 , scomparso il 6 giugno scorso . Oltre che un grand e giornalista e scrittore, negli anni Cinquanta del secolo scorso è stato anche un discreto tennista a livello italiano.



GRANDI NOMI



Passando in rassegna i vari pannelli della mostra, si sono potuti riconoscere i personaggi che hanno fatto la storia di questo sport con le racchette di legno. Nel periodo che va dagli anni Venti ai Cinquanta scorsi la francese Suzan Lenglen (alla quale è intitolato il campo centrale del Rolland Garros), l’inglese Fred Perry (vincitore di alcuni Wimbleon e noto per il simbolo della coroncina di alloro intrecciato nelle maglie polo), l’americano Bill Tilden, Renè Lacoste (uno dei quattro moschettieri francesci assieme a Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet) famoso poi per la casa del C occodrillo sulle polo. Ovviamente Rod Laver, il re del tennis, unico ad avere conquistato per due volte il grande slam (la vittoria nei quattro tornei più importanti : Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open), Ken Rosewall, Tony Roche, perché a quei tempi l’Australia dominava il tennis, con molti tornei sull’erba. Poi Nicola Pietrangeli, uno dei tennisti italiani più forte di sempre. Quindi si inizia con la nuova era del tennis capeggiata da Bjorn Borg, che con la celebre Donnay vinse sei Roland Garros e cinque Wimbledon , Ilie Nastase, Adriano Panatta, Corrado Barazzuti, Paolo Bertolucci, Antonio Zugarelli, John McEnroe, Guillermo Vilas, Stan Smith, Vitas Gerulaitis e Roscoe Tanner.

Venerdì era anche un a ricorrenza per il tennis, ha ricordato Magon. « Jimmy Connors, il pioniere del tennis open che ha dato vita al movimento dei tennisti professionisti, uno dei più grandii di sempre, detentore di alcuni record ( per esempio il numero di tornei vinti, 109), ha compiuto 70 anni » . Esposte anche alcune sue racchette in legno e quella in metallo , la Wilson T2000. Dall’era delle racchette di legno si passò a quella del cosiddetto jet tennis, con telai in grafite e fibra di vetro, sempre più leggeri.