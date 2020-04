Solidarietà, i Templari regalano tremila chilogrammi di alimenti ai bisognosi

ROVIGO - I Templari di Rovigo hanno consegnato direttamente 3000 chili di generi alimentari alle famiglie del Polesine in difficoltà.



Come gli antichi Cavalieri Templari in Terrasanta che difendevano i pellegrini, i Cavalieri Templari del terzo millennio, al tempo del coronavirus si sono presentati con mascherina e guanti, al fianco dagli ultimi.



Il Priorato delle Tre Venezie della Nova Militia Christi con sede a Rovigo ha organizzato un importante progetto solidale per il Polesine, consegnando direttamente 60 pacchi famiglia di 52 kg. ognuno di generi alimentari di prima necessità alle famiglie bisognose.



“I Cavalieri Templari – ha spiegato Raffaele Mautone, priore delle Tre Venezie - non ha fermato le loro attività e hanno continuato a fare la propria parte al servizio degli ultimi, su tutti, bambini e anziani poveri, soli, abbandonati e malati, vittime privilegiate del coronavirus e della povertà, con un importante progetto solidale, nel tentativo di alleviarne le condizioni almeno per questo drammatico periodo”.



Cavalieri, Dame e Novizi del Polesine si sono impegnati in una raccolta fondi da destinare esclusivamente all’acquisto di generi alimentari di prima necessità. “La carità dei Cavalieri del Tempio è stata molto generosa e ha permesso di poter organizzare un importante progetto solidale – prosegue Mautone – intervenendo direttamente e in tanti casi, indirettamente supportando le attività caritatevoli di conventi, sacerdoti e associazioni che si occupano quotidianamente di famiglie in stato di bisogno, come i frati Francescani di Rovigo, i frati Cappuccini di Lendinara e i frati Benedettini Olivetani di Lendinara. Siamo poi intervenuti a sostegno delle attività caritatevoli di alcuni sacerdoti del Polesine che assistono persone e famiglie bisognose, come don Virgilio Silvestri di Rottanova, don Lucio Pollini di Ca Emo, don Peter Onyenso di Lendinara, don Gianni Vettorello, don Andrea Varliero di Rovigo e don Diego Pisani di Badia Polesine. Infine, abbiamo aiutato alcune associazioni di volontariato polesane come il Centro di Aiuto alla Vita di Rovigo e la Casa-famiglia di San Cassiano”. © RIPRODUZIONE RISERVATA