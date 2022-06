ROVIGO - Trascorrere l’estate in città, quest’anno, significherà anche poter salire in cima a Torre Donà per godere della vista di Rovigo dall’alto. Tra le iniziative programmate per i mesi estivi, l’amministrazione ha stabilito anche di offrire un numero maggiore di occasioni per vistare uno dei simboli del capoluogo situato nei giardini del castello, nel cuore del centro storico. Ad anticiparlo è stato l’assessore al Turismo ed Eventi e manifestazioni, Roberto Tovo, rispondendo a una interrogazione della consigliere Monica Gambardella e ieri, dal suo ufficio di Palazzo Nodari, ha approfondito nei dettagli l’iniziativa spiegando che Torre Donà sarà aperta in numerose occasioni per le visite dei cittadini e dei turisti, e non solo. In programma c’è anche la messa a sistema di un circuito di visite dei luoghi storici di Rovigo. Si tratta di visite organizzate ed integrate con gli eventi che andranno in scena a Rovigo e ad accompagnare i visitatori saranno dei professionisti del settore turistico che rispondono a una serie di requisiti, in particolare per le visite in cima a Torre Donà. Per realizzare questa iniziativa, saranno destinate delle risorse provenienti dalla destinazione dell’avanzo di amministrazione che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale, entro la fine di giugno.

LA RICHIESTA

«Volevo rappresentare che diversi turisti, residenti e non - ha detto Gambardella in aula - in più occasioni hanno fatto presente il desiderio di avere alcuni spazi culturali maggiormente visitabili e precisamente, le torri e le segrete del castello. Quindi chiedo che sia verificata la possibilità di tenere aperti maggiormente questi spazi soprattutto in occasione dei ponti festivi o in concomitanza di questi eventi. Un’altra cosa che chiedo possa essere fatta, con il Sindacato del Tempio, è l’apertura della chiesa della Rotonda. Noi sappiamo che viene aperta solo in alcune occasioni, però alcuni turisti che sono venuti da fuori volevano visitarla e non hanno potuto. Quindi chiedo di vedere se è possibile, con il coinvolgimento delle cooperative e delle associazioni, trovare una occasione per promuovere l’esperienza di chi è già edotto con il coinvolgimento dei più giovani».

L’OBIETTIVO

Reduce del successo di Rovigoracconta, che ha messo a segno 50mila visitatori in tre giorni, un vero e proprio record nel quale Tovo racconta di essersi completamente immerso, «ho seguito tutti gli eventi. Ho apprezzato moltissimo non solo la quantità di proposte offerte da Mattia Signorini e Sara Bacchiega in questa edizione, ma anche la loro qualità», l’assessore è entrato poi nei dettagli del progetto che riguarda le visite guidate in città. «All’interno di Rovigoracconta, la visitazione di torri, segrete, Rotonda e Accademia dei Concordi sono già state previste e questo rientra in un disegno preciso. Abbiamo valutato attentamente la possibilità di avvalersi di volontariato sulla fruibilità del patrimonio culturale. Alcuni luoghi, però, sono oggettivamente vincolati alla necessità di una responsabilità professionale nella gestione, con particolare riferimento alle Torri e alla Rotonda, per le quali serve l’abilitazione al primo soccorso e antincendio. Da questo punto di vista è in atto un piano di cui posso anticipare che come giunta chiederemo uno stanziamento apposito dell’avanzo. I pezzi più pregiati del patrimonio culturale rodigino necessitano di una base di professionalità per la tutela, la sicurezza e la corretta visitazione dei turisti, cui corrisponde un impegno finanziario. Su questo impegno contiamo, in prospettiva, di arrivare addirittura all’autofinanziamento, ma per innescare questa visitazione, nei fine settimana e nelle festività, che preveda anche bigliettazione, quindi acquisizione di risorse da esterni, proporremo un finanziamento apposito».