ADRIA Era alla guida della propria auto con l’assicurazione scaduta da almeno tre anni. A finire nelle maglie dei controlli della Polizia Locale un quarantenne adriese. Si tratta solo dell’ultimo caso di coloro che incappano nelle maglie dei controlli promossi dal Comando di corso Mazzini in un’ottica di tolleranza zero per chi viaggia senza assicurazione. Una tolleranza zero che si è ulteriormente inasprita dopo che il comando si è dotato dell’iper tecnologico telelaser a stelle e strisce, il Trucam Telelaser, apparecchio in grado anche di immortalare infrazioni come l’eccesso di velocità, l’assenza di cinture agganciate e l’utilizzo del telefonino in auto.



VEICOLO SEQUESTRATO

Per l’uomo è quindi scattato il sequestro del veicolo e una sanzione amministrativa di quasi 900 euro. Secondo i dati dell’Ania, l’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici, si stima che negli ultimi anni circa 3 milioni di veicoli, pari al 6,3% del totale di quelli circolanti in Italia, non possedevano una copertura assicurativa. L’auto è stata sequestrata e potrà essere recuperata dal proprietario solo dopo il pagamento della sanzione e la presentazione di una polizza assicurativa di almeno sei mesi. Secondo l’articolo 193 comma 2 del Codice della Strada, infatti “chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396”. A ciò deve essere aggiunta anche la perdita di 5 punti sulla patente.



LE SANZIONI

Tuttavia se si provvede ad assicurare la vettura dal 16° al 30° giorno dopo la scadenza della precedente polizza (nei primi 15 giorni vige invece il periodo di tolleranza), la multa è dimezzata a soli 424,50 euro. Sanzione ridotta del 50% anche quando, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione e previa autorizzazione delle forze dell’ordine, si provvede alla demolizione e alla radiazione del veicolo. Ai recidivi va poi decisamente peggio: chi viene beccato per almeno due volte senza assicurazione nell’arco di un biennio, paga una sanzione pecuniaria doppia, da 1.698 a 6.792 euro, e si vede pure sospendere la patente da uno a due mesi. L’adriese si dovrà anche fare carico delle spese di prelievo, trasporto e custodia della vettura sottoposta a sequestro. Se il trasgressore non paga nei termini previsti e non propone neppure alcun ricorso, il veicolo sarà confiscato. Ovviamente per chi circola senza assicurazione non c’è soltanto lo spauracchio della maxi multa o del sequestro del veicolo. Chi provoca un incidente alla guida di un’auto priva di copertura assicurativa è tenuto infatti a risarcire di tasca sua i terzi danneggiati, persone e cose, con cifre che a seconda del danno causato possono raggiungere vette considerevoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA