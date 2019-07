Ad Adria arriva il telelaser made in Usa per chi sgarra

di Guido Fraccon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA - Tecnologia a stelle strisce per la Polizia Locale. Dalle prossime settimane per gli automobilisti indisciplinati saranno dolori. Il Comando di corso Mazzini infatti ha deciso di acquistare un telelaser di ultima generazione, denominato Trucam Hd, utilizzato attualmente anche dalla Polizia Stradale. La strumentazione è importata dalla ditta Eltraff, società esclusivista per l'Italia del Tru Cam Hd prodotto dalla Laser Technology di Englewood Colorado (Usa). Lo strumento verrà a costare 24.250 euro comprensivo dello sconto per il rientro del vecchio telelaser valutato circa 600 euro. Il costo sarà sicuramente ammortizzato in poco tempo viste le sue molteplici funzioni che lo strumento può svolgere.