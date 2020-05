Teatro Sociale: sul ricorso al Tar contro Puxeddu, la Lega rinfocola la polemica politica

ROVIGO - Divampa la polemica politica dopo l'impugnazione avanti al Tar della nomina del direttore artistico Lu igi Puxeddu al Teatro Sociale con una procedura selettiva indetta dal Comune.

A fare la voce grossa sono i consiglieri comunali della Lega Valentina Noce e Cristiano Corazzari.

Noce, attuale vicepresidente del Teatro Stabile del Veneto richiama tuttavia alla prodenza: "Non conoscendo gli atti è doverosa - spiega -. Certo che a memoria non si sono mai verificati prima contenziosi contro le nomine dei direttori artistici del Teatro Sociale, e questo porta a degli interrogativi. Forse il bando di concorso è stato scritto male. O è stato cambiato rispetto ai bandi precedenti. Resta da vedere se la commissione abbia operato in modo corretto".

Pende tra l'altro anche una richiesta di risarcimento danni a carico del Comune di Rovigo. "La tradizione lirica del teatro richiede specifiche competenze e durante la selezione sono stati scartati candidati molto titolati e di comprovata esperienza - ha aggiunto Noce -. Se la loro esclusione fosse ritenuta illegittima che scenario si aprirebbe? Potrebbero essere fatti valere possibili danni di immagine e alla carriera, nei confronti del Comune”.

Un'esclusione eccellente a detta di Noce è stata quella di Claudio Sartorato "Già direttore artistico di riconosciuta preparazione e raffinato intelletto. La sua esclusione può forse aver gettato un’ombra sul suo curriculum, però non ha offuscato l’ottimo ricordo che ci ha lasciato, e i prestigiosi risultati ottenuti dal Teatro sotto la sua direzione parlano per lui".

"Questa è una brutta tegola per il Teatro sociale e per la cultura rodigina - ha fatto eco Cristiano Corazzari, consigliere comunale leghista a Rovigo e assessore regionale alla cultura in Regione -. Puxeddu è stato anche candidato nella lista civica di Gaffeo alle ultime elezioni amministrative. Vi è il sospetto che invece di premiare la professionalità dei candidati, si sia premiata la sua vicinanza politica all'attuale sindaco di Rovigo". © RIPRODUZIONE RISERVATA