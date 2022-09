ROVIGO - Il teatro Sociale, al centro di un significativo intervento di adeguamento dell’impianto aeraulico, tornerà disponibile entro ottobre. Perfettamente in tempo per ospitare la nuova stagione al via, con la prima della lirica, il “Rigoletto”, dal 18 novembre . A rassicurare è l’assessore alla Cultura Roberto Tovo che spiega come « a ll’ultima verifica, fatta all’inizio di questa settimana, non vi sono contrattempi significativi. La disponibilità della sala è confermata per ottobre, quindi perfettamente compatibile con la stagione teatrale».

La sottolineatura dell’assessore, in riferimento ai contrattempi che non hanno inciso sul cronoprogramma dei lavori, è dovuta al fatto che l’inizio dell’intervento, in prima battuta, era stato fissato per il 26 maggio scorso. Invece la mancata disponibilità, in quel periodo, dei materiali necessari , ha fatto slittare il cantiere di una manciata di settimane e i lavori sono partiti effettivamente a luglio. Il cantiere, insomma, procede speditamente , tant’è che oggi e domani la circolazione del traffico in piazza Garibaldi è stata modificata, come stabilito da un’ordinanza, per consentire l’accesso nell’area del teatro di un’autogrù e un autocarro in deroga ai limiti e ai divieti esistenti. I due mezzi saranno posizionati all’interno dell’area privata del Consorzio di bonifica Adige-Po, adiacente l’area del Sociale. L’ordinanza, inoltre, impone la presenza dei movieri durante le operazioni di manovra e di carico e scarico e il ripristino delle condizioni di viabilità precedentemente esistenti sia nel percorso in entrata dei due mezzi, ovvero giungendo da viale Tre Martiri, via Fuà Fusinato, via Silvestri e piazza Garibaldi, sia nel percorso in uscita, che seguirà il tragitto, con transito in senso contrario di marcia con obbligo di moviere, piazza Garibaldi, via Silvestri, via F u à Fusinato e via Tre Martiri.



CONDIZIONATORI RINVIATI



All’intervento di adeguamento dell’impianto aeraulico, non farà seguito l’avvio del sistema di aria condizionata, previsto da un ulteriore stralcio del progetto: «L’effettivo avvio del sistema di aria condizionata - chiarisce a tal proposito Tovo - sarà successivo, anche perché non necessario nei mesi invernali».

Il cuore dei lavori al Sociale, comunque, è rappresentato dall’adeguamento dell’impianto aeraulico in corso. L ’intervento è atteso da anni e il suo iter è partito ben prima dell’emergenza Covid scoppiata a marzo 2020. I lavori erano un a prescrizione data dall’Ulss relativamente alla qualità dell’aria e ai suoi ricambi all’interno del teatro. Il progetto, tra l’altro, ha dovuto superare il vaglio della Soprintendenza. L’intervento dovrebbe risolvere definitivamente l’annoso problema di agibilità che grava sul teatro Sociale e che ha portato alla riduzione della capienza massima consentita a 500 spettatori su 630, in periodo pre-Covid, ovvero indipendentemente dalle restrizioni per arginare il contagio e dalle misure di distanziamento che dovevano essere garantite al momento della riapertura dopo i vari lockdown e zone rosse. La ditta che ha ottenuto l’incarico di eseguire i lavori, ancora nel luglio dello scorso anno, è la Sogedico srl con sede a Venezia.



FONDI RISPARMIATI



Per l’intervento, la giunta ha stanziato una cifra di circa 450mila euro , ma nel frattempo, superata la fase di emergenza sanitaria e con l’avvento del Pnrr, il Comune lo scorso 15 marzo ha partecipato con lo stesso progetto al bando “ P roposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati”. L’esito è arrivato nelle scorse settimane: su un importo di 450mila euro, il Comune ne ha ottenuti 380mila. Le risorse che a questo punto avanzano dallo stanziamento iniziale , saranno investite in ulteriori interventi sempre all’interno del teatro.