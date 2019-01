Volevano trasformare la ruspa in un'arma da guerra: venetisti alla sbarra

di Francesco Campi

ROVIGO - Si è messo in marcia ieri ilsul, che vedeper aver cercato di trasformare una ruspa in una sorta di carro armato. Riproposizione, appunto, del fantomatico tanko con cui i serenissimi nel maggio del 1997 occuparono piazza San Marco, arroccandosi sul campanile salvo poi essere arrestati. E arrestati erano stati, analogamente, 24 indipendentisti, nell'aprile del 2014, con un'operazione del Ros, che aveva portato anche al sequestro del tanko in costruzione in un capannone a Casale di Scodosia. Che lo scopo fosse analogo a quello dei primi serenissimi, lo conferma il fatto che uno dei protagonisti dell'operazione, è quello stesso Flavio Contin, di, 76 anni, artigiano in pensione, già protagonista del blitz sul campanile del 97, a giudizio insieme al fratello gemello Severino, residente a Urbana. Gli altri imputati sono: Marco Ferro, 52 anni, di Lendinara, residente ad Arquà Polesine; Luigi Massimo Faccia, 64enne di Conselve; Sergio Bortotto, 57 anni, nato a Vicenza ma residente a Villorba, nel Trevigiano; Luca Vangelista, fabbro, nato a Rivoli ma residente a Verona, 55 anni;