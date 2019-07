Tangenti, il Pm chiede 7 anni di carcere per Luciano e Saverio Guerrato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - La “Tangentopoli delle Terme” sta per arrivare all’atto conclusivo. Ieri il pubblico ministero Federica Baccaglini, titolare delle indagini, ha chiesto le condanne davanti ai giudici del Tribunale collegiale per i cinque imputati che non hanno scelto riti alternativi e hanno preferito affrontare il processo. In totale 11 anni di reclusione, mentre le parti civili rappresentate dai comuni di Abano e Montegrotto hanno chiesto rispettivamente come danno di immagine 800 mila e 500 mila euro. La lettura della sentenza è stata fissata per il 16 settembre.