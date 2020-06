Covid-19: il Polesine si conferma terra "resistente", contagi azzerati da molti giorni

ROVIGO - Continua il trend positivo in Polesine sul fronte coronavirus. Anche ieri nessun nuovo contagio con un totale di residenti in Polesine con positività fermo a quota 451. Cristallizzata anche la situazione nelle case di riposo con un solo ospite della Struttura di Fratta Polesine ancora positivo. I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 44.165. Le persone sottoposte a tampone sono 21.298. Fermo anche il numero dei guariti, 408 in totale. Ad oggi sono 75 le persone sottoposte a isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA