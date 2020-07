TAGLIO DI PO - Incidente in pieno centro, nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 1 luglio, pochi minuti prima delle 19.30, con un ferito grave trasportato in elicottero all'ospedale di Padova, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.



A scontrarsi, una moto ed una bici. E in sella a quest'ultima, proprio il 66enne A.R., che ha riportato le lesioni più gravi. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo in bici, che vive proprio lì vicino, precedeva la moto, una potente Yamaha YZF-R6, e viaggiava nella sua stessa direzione, lungo via Romea vecchia, arrivando dal semaforo, verso il centro.

Il centauro, L.F., 23 anni, era insieme al fratello più piccolo, anche lui in sella a una moto, che ha sorpassato la bici prima di lui. Il 23enne, invece, è andato a cozzare contro il ciclista, a poca distanza dall'incrocio con via Vittor Pisani. La dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità che hanno portato all'impatto sono ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile in supporto dei colleghi della stazione tagliolese.



I militari si sono occupati dei rilievi per cristallizzare gli elementi utili alla precisa ricostruzione dell'incidente, oltre che di regolare il traffico durante le delicate operazioni di soccorso. Quale che sia stata la dinamica che ha portato all'impatto, il ciclista è caduto violentemente a terra, battendo la testa. Il suo volto si è presto coperto di sangue ed è rimasto fermo sull'asfalto in attesa dei soccorsi. Pur non avendo perso conoscenza, nella caduta ha riportato un trauma cranico: una situazione che è apparsa subito non banale, al punto che il Suem ha deciso di far levare in volo l'elisoccorso per un suo più veloce trasporto in ospedale. Per l'atterraggio dell'elicottero è stato utilizzato il campo sportivo della Tagliolese, dove il ferito è stato trasportato dagli operatori dell'ambulanza nel frattempo intervenuti e che gli hanno prestato le prime cure.

Anche il 23enne motociclista si è ferito nell'incidente, riportando la frattura di tibia e perone, ed è stato trasportato in ambulanza alla Casa di cura di Porto Viro.

