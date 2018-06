Tac in ospedale alle mummie egizie: sono una mamma e un neonato

di Nicola Astolfi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Laall'ospedale civile ha svelato il mistero: entrambe ledi Rovigo sono i resti di esseri umani e Baby è effettivamente un neonato. Arrivarono insieme in Polesine, all'interno della cassa più grande delle cinque che, tra il 1878 e il 1879, Giuseppe Valsé Pantellini inviò all'Accademia dei Concordi. Baby, la mummia di neonato, era adagiata sulla mummia di donna, Meryt, e da allora continuano a rappresentare l'immagine della protezione materna anche nell'Oltretomba. Restavano tuttavia molti dubbi che si potesse trattare di un bambino, per alcuni dettagli delle forme e per la rarità di trovare mummie deposte assieme.