A Lendinara aprirà il nuovo supermercato Conad, lavoro per 26 dipendenti

LENDINARA – Giovedì 18 giugno alle 9 aprirà a Lendinara Spesa Facile Conad, nuovo punto vendita della catena di grande distribuzione.Saranno presenti il sindaco Luigi Viaro e l’amministratore delegato di Cia Conad, Luca Panzavolta. Il nuovo punto vendita occupa 26 dipendenti e sarà gestito dalla società LaFenice snc di Daniele Trambaiolli e Serena Nicoli che già gestisce il punto vendita Spesa Facile in viale della Scienza a Rovigo, al quale per il secondo anno consecutivo è stato assegnato il titolo di negozio più conveniente d’Italia nella classifica di Altroconsumo.

All’interno del supermercato lendinarese sono presenti tutti i reparti, compresa la gastronomia a banco caldo e la pescheria a banco servito. Grande attenzione è stata posta all’offerta di prodotti freschissimi e alla valorizzazione dei prodotti del territorio, con ampi spazi per i reparti del fresco e freschissimo, per il biologico e salutistico (gluten free e senza lattosio) e per le tante eccellenze delle produzioni locali, a conferma della sensibilità che Conad nutre per la valorizzazione dei prodotti a km 0.

Il punto vendita si sviluppa su una superficie di vendita di 1.500 metri quadrati e oltre al settore alimentari propone cura della persona, della casa e generi vari. Il supermercato sarà aperto con orario continuato da lunedì a domenica dalle 8 alle 20.



