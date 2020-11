Stupore e lamentele tra i clienti dei supermercati del capoluogo che soprattutto sabato si sono recati a fare la spesa. In tanti non hanno rispettato le disposizioni contenute sia nel Dpcm governativo, sia nell’ultima ordinanza regionale, vale a dire che per poter fare la spesa bisogna necessariamente essere soli, senza congiunti o amici. Questo è quello che vale per le zone gialle, come appunto è stato classificato il Veneto.

È infatti consentito l’ingresso a una persona per nucleo familiare per quello che riguarda i negozi, e vanno favoriti gli over 65 nelle prime due ore di apertura.



NORME VIOLATE

L’altro pomeriggio, invece, si sono potute notare diverse famiglie che si sono recate in due o più persone a fare la spesa, senza tra l’altro avere alcun rimprovero da parte del personale, che a quanto pare si è fatta più morbido rispetto a quanto avveniva la scorsa primavera, quando i controlli erano molto più serrati. Alla fine il compito di avvertire i trasgressori è spettato alle cassiere, che hanno ricordato a queste famiglie, una volta giunte alla cassa per pagare la spesa, come potesse andare solo una persona al supermercato.

Tra l’altro si sono registrate scene molto simili a quelle viste tra aprile e maggio, quando persone si recavano a fare la spesa di pochi e non necessari prodotti, pur di fare un giro tra gli scaffali, senza pensare che ci fosse qualcuno che invece si trovava lì dentro effettivamente per fare la spesa di una settimana.



APPELLI VANI

E mentre nei supermercati di Rovigo in pochi hanno rispettato il fatto di fare la spesa da soli, più volte dagli altoparlanti, si è ascoltata una voce che avvisava circa il fatto che non erano ammessi congiunti o amici. Un fatto che ha finito con lo scatenare la rabbia di chi invece stava girando con il carrello della spesa senza avere alcuno accanto a sé. Le proteste sono state direttamente espresse a commesse, cassiere e anche alle stesse guardie giurate, che hanno preso atto delle lamentele, in qualche caso sfociate anche con il desiderio di chiamare le forze dell’ordine. Per evitare che il virus si propaghi, se la situazione si dovesse ripetere, ecco che l’unica soluzione sarebbe quella di far rispettare le ordinanze, anche a costo di perdere la clientela, e quindi di far uscire la gente che è in più.



TENERE I CLIENTI

Chiaramente in questo contesto storico, dove il Covid-19 ha finito con il causare ingenti perdite economiche, tutti hanno paura di alzare la voce verso chi non rispetta le regole. Ecco che il sistema degli annunci vocali potrebbe essere usato per proteggersi da eventuali sanzioni in caso di controlli delle forze dell’ordine, oltre al fatto che non infastidisce i clienti irrisdpettosi delle regole. In sostanza, molti chiedono che si ritorni a sorvegliare gli ingressi, come avveniva qualche mese fa.



