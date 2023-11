Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 16 novembre 2023: centrato a Rovigo il "6" da 85 milioni di euro

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazioni di oggi, giovedì 16 novembre 2023: su Gazzettino.it in diretta a partire dalle ore 20 tutti i numeri vincenti in tempo reale, con il jackpot del Superenalotto da sogno di 85,1 milioni di euro. La sestina vincente del Superenalotto: 56 52 40 9 10 19 Numero Jolly 50 Numero SuperStar 42. Centrato il 6: vince 85.102.812,24 euro. La vincita Rovigo presso il punto vendita TABACCHI DI FORNASIERO GIAMPIETRO RIV.N.56 situato in VIALE TRE MARTIRI, 23A tramite giocata da tastiera.

Lotto, estrazione di giovedì 16 novembre

Lotto, l'estrazione di oggi: dalle ore 20 in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso di oggi giovedì 16 novembre 2023.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 82 41 20 37 35

CAGLIARI 86 3 33 20 40

FIRENZE 62 80 6 46 8

GENOVA 34 33 46 80 56

MILANO 54 46 34 9 67

NAPOLI 27 38 12 58 85

PALERMO 55 60 16 64 87

ROMA 34 68 46 66 86

TORINO 33 34 19 49 3

VENEZIA 71 43 53 6 27

NAZIONALE 5 66 16 85 34

Superenalotto di giovedì 16 novembre

Superenalotto, l'estrazione dei numeri vincenti di oggi: non conosce sosta la caccia alla sestina vincente. Dopo il 6 da oltre 42,5 milioni centrato a Teramo sabato 10 giugno, oggi giovedì 16 novembre 2023 ci sono in palio con il jackpot di oltre 85,1 milioni di euro per il 6.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

56 52 40 9 10 19

Numero Jolly 50

Numero SuperStar 42

10ELOTTO, I NUMERI

Numeri 10eLotto: 3-6-12-20-27-33-34-38-41-43-46-54-55-60-62-68-71-80-82-86

Numero oro: 82

Doppio oro: 82-41

Numero Gong: 5

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.156 di oggi:

punti 6 1 € 85.102.812,24

punti 5+1 0 € 0,00

punti 5 12 € 16.102,88

punti 4 1.069 € 183,76

punti 3 38.409 € 15,41

punti 2 493.591 € 5,00