Supera di poco i 50 km orari: multa da 5.030 euro

ROVIGO/FERRARA - Supera il limite dei 50 km orari di pochi chilometri e arriva a pagare per sbaglio 5.030 euro. L'errore è stato di un automobilista del Rodigino che transitando in una delle strade provinciali del Ferrarese, in territorio di Tresignana, dove vi sono sistemi di controllo delle velocità, aveva superato di pochi chilometri il limite consentito, ricevendo una sanzione di 50,30 euro.

Tuttavia, cliccando sul proprio conto corrente per effettuare il bonifico, ha sbagliato con gli zeri digitando la somma di 5.030 euro a favore della Provincia di Ferrara. Alla centrale operativa della Polizia provinciale di Ferrara si sono resi conto che quella somma non aveva alcun riscontro con quelle pagate per i verbali da codice della strada. E' stata quindi chiamata immediatamente la persona che involontariamente aveva digitato ben 100 volte di più del dovuto, informandola dell'errore. «Difficile descrivere la gioia dell'utente - commenta il comandante Claudio Castagnoli - per la notizia abbinata a quella che entro brevissimo tempo riavrà i 4.979 euro in più che aveva versato».