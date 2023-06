Addio a suor Maria Letizia, una vita per le missioni. È scomparsa in Brasile dove aiutava bambini, donne e poveri

ROVIGO - In Duomo è stato dato l'ultimo saluto a suor Maria Letizia Masiero, missionaria della Redenzione.

Nata a Beverare nel 1948, aveva compiuto da poco 75 anni, 35 dei quali trascorsi nell'apostolato in Brasile, dove si trovava al momento del decesso.



L'orazione funebre in Duomo, con la presenza di prelati e consorelle della Famiglia missionaria della Redenzione, è stata recitata dal vescovo monsignor Pierantonio Pavanello, ripercorrendo le fasi di una vita dedicata interamente agli altri e ai più umili.



Consacrata nel 1970, è stata attiva con la Famiglia missionaria. Insegnante in alcune scuole materne di Rovigo, ha compiuto alcune brevi esperienze in Kenia durante la pausa estiva dalle lezioni, che hanno fatto maturare in lei l'inclinazione per la missione. Orientata dall'allora vescovo Giovanni Maria Sartori verso il Brasile, è partita nel 1988 con la consorella Carla Bagatin per Bahia, stabilendosi nella parrocchia di Condeuba, nella diocesi di Caetitè. In particolare suor Maria Letizia si è impegnata nell'accoglienza di bambini e ragazzi con progetti rivolti agli adolescenti. Dopo 20 anni di missione a Condeuba, ha proseguito il proprio servizio pastorale nelle comunità di base della parrocchia di Nostra Signora Aparecida della diocesi di Salvador a Itinga, distinguendosi anche qui per la sua attenzione ai ragazzi e avviando alcuni progetti di artigianato con le donne del luogo. Un fratello missionario della Redenzione ha portato la sua testimonianza descrivendo suor Maria Letizia come una persona accogliente, ferma nelle sue scelte, rispettosa della cultura locale, dei limiti e delle difficoltà di ciascuno. Nella sua attività si è dedicata interamente agli altri con speciale affetto per i bambini, i poveri, i sofferenti, decisa con umiltà e determinazione nelle proprie scelte, prestando sempre la sua attenzione a quanti la cercavano. Nell'amata terra brasiliana rimarrà per sempre la sua eredità di fede, amore e speranza.