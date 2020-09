Tenta di gettarsi nell'Adige, arrivano i carabinieri e lo salvano convoncendolo a desistere dai suoi propositi

BADIA POLESINE - Si stava per lanciare nelle acque dell'Adige dal ponte di Badia il 52enne agricoltore di Lozzo Atestino che i carabinieri di Fratta sono riusciti a far desistere dalle sue intenzioni. L'uomo era stato socrto da alcuni passanti mentre con un grosso masso stava tentando di scavalcare la balaustra per gettarsi nel fiume. I militari sono prontamente intervenuti e dopo una complessa opera persuasiva sono riusciti a far rientrare l'uomo dai suoi propositi suicidari. Il 52enne è stato poi ricoverato all'ospedale del capoluogo. © RIPRODUZIONE RISERVATA