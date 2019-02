«Non mi fanno vedere i figli, mi uccido»: 38enne 2 ore in bilico sull'Adige

di Francesco Campi

ROVIGO - Per circa due ore è stato in piedi, al di là della ringhiera del camminamento pedonale del ponte di Boara, minacciando di buttarsi di sotto, nelle acque minacciose dell'Adige, deciso a farla finita. Problemi familiari, legati a una separazione a all'impossibilità di vedere i figli, uniti a un momento di grave depressione, lo avrebbero spinto a tentare il gesto estremo. Per circa due ore il ponte è stato chiuso al traffico. L'uomo ha scavalcato attorno alle 16.30 e, immediatamente, chi si è trovato a passare di lì ha dato l'allarme. Un gruppetto di mediatori ha dialogato a lungo con l'uomo, un 38enne di origini albanesi residente a Solesino, che ha manifestato loro tutta la propria difficoltà esistenziale, provocata da un rapporto familiare lacerato e dal fatto che da quasi due anni non riusce a vedere i figli.



