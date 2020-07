Tragedia su ponte di Masi, uomo di 44 anni si getta nelle acque dell'Adige e muore

ROVIGO - Un uomo di 44 anni, D.B, residente a Este, si è buttato questa mattina nelle acque dell'Adige togliendosi la vita. C’erano carabinieri e ambulanza, anche elisoccorso. Intervento sul ponte “di Masi” sulla sponda di Badia, in località Sperone Bova.



Traffico regolare ma i soccorsi hanno interessato buona parte della mattinata. L'uomo già in passato aveva tentato di togliersi la vita, l'ultima volta lo scorso giugno tentatndo di buttarsi in Adige dal ponte di Boara Pisani. Ultimo aggiornamento: 18:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA