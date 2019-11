​Stuprò la sorellina 12enne della compagna: condannato a 3 anni

di Francesco Campi

ADRIA (ROVIGO) - La notte di Capodanno del 2017 ha costretto una ragazzina che aveva appena 12 anni, la metà dei suoi, sorella della propria compagna che lo aveva da poco reso padre, a fare sesso con lui, dopo essere rimasto insieme a lei sul divano di casa sua, approfittando della fragilità della vittima davanti alla televisione. Ora, con il passaggio in Corte di cassazione, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso della difesa, è diventata definitiva la condanna a 3 anni, 6 mesi e 20 giorni che la Corte d'Appello di Venezia aveva deciso nei suoi confronti ad inizio anno, rideterminando la pena stabilita in primo grado a Rovigo, nel marzo 2018, con rito abbreviato, da parte del giudice per le udienze preliminari Alessandra Martinelli, a 5 anni e 4 mesi di reclusione.