Strage di vongole nella laguna di Marinetta, l'allarme di Rete Po di Levante: «Salinità dell'acqua troppo bassa»

ROSOLINA (ROVIGO) - La Rete Po di Levante ha annunciato che, da qualche giorno, è in atto una morìa di vongole nella laguna di Marinetta, tra Porto Levante e l'Isola di Albarella.

L'associazione che riunisce le imprese di molluschicoltura della zona ha segnalato la grave situazione che ha reso necessario l'intervento dei Servizi veterinari dell'Ulss 5 Polesana. I sopralluoghi hanno evidenziato sia il fenomeno che la probabile causa ovvero il basso indice di salinità dall'acqua (in alcuni siti inferiore al 5 per mille).

I Servizi veterinari hanno anche raccolto dei campioni di vongole da analizzare in laboratorio all'Izs delle Venezie per studiare più a fondo le cause della "strage". Il presidente della Rete Po di Levante, Denis Mantoan, ha spiegato: «Le condizioni di grande apporto di acque dolci da parte del Po di Levante e dell'Adige hanno determinato, in vaste aree della laguna, condizioni di costante bassa salinità, al di sotto dei limiti di resistenza delle vongole, determinandone uno stress fisiologico e la conseguente morte in molte parchi di allevamento». Gli animali, infatti, si presentano con i gusci aperti o semiaperti e con presenza del mollusco in stato di deperimento. Grande la preoccupazione da parte degli operatori che, oltre ai danni causati dal granchio blu, devono far fronte anche a quest'altro problema: sono circa 350 le persone coinvolte in questo settore nella zona in questione ed i danni provocati da questa morìa potranno essere conteggiati solamente quando essa cesserà.

Doppia minaccia

L'assessore alla Pesca Sara Biondi: «Auspico che al più presto possano essere trovate soluzioni sia al pericolo portato dalle ricorrenti piene dei fiumi che alla piaga del granchio blu che infesta le nostre lagune».