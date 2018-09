Strade-groviera, l'incubo dei residenti: asfalto in totale stato di abbandono

di Andrea Gardina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Sembra non avere più pace lae delle zone limitrofe, con particolare riguardo alle frazioni, lasciate ancora una volta in un pericoloso stato di abbandono. È di appena qualche giorno fa la notizia della voragine apertasi in via Munerati, lungo la strada che porta verso Cantonazzo e che di fatto collega due delle frazioni più popolose del comune, Granzette e Concadirame. Immediata la decisione da parte di Palazzo Nodari di chiudere la strada per evitare pericoli con l'intensificarsi del traffico, lasciandola aperta ai soli residenti. Ironia della sorte, tra questi ultimi, già alle prese nei mesi scorsi con altre problematiche, come quelle dell'inquinamento e degli odori provenienti dall'azienda Greenfert, c'è anche lo stesso assessore ai Lavori pubblici, Antonio Saccardin, residente proprio in quella zona.